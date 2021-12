Nouveau cap de la Corée du Sud sur l’Arctique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé, aujourd’hui, en conseil des ministres sa nouvelle stratégie dans l’Arctique. L’enjeu est d’y renforcer sa présence et son action à l’horizon 2050.Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, chargé du dossier, a bâti sa feuille de route autour de quatre piliers : la protection du climat et des écosystèmes marins, l’élargissement de la coopération avec les Etats arctiques, l’exploration de nouvelles opportunités économiques et enfin l’agrandissement des infrastructures, et ce afin de s’assurer un rôle de leader dans la gouvernance du pôle Nord.Pour y parvenir, la Corée du Sud envisage d’allouer, d’ici 2026, une enveloppe d’environ 277 milliards de wons, équivalent à 200 millions d’euros, à la construction d’une nouvelle génération de brise-glaces, de cubesats, un nano-satellite, ou encore d’un centre d’observation à haute altitude. Le pays s’attend ainsi à mener les études conjointes internationales visant à lutter contre la crise climatique du pôle Nord. Il prévoit également de se doter, avant 2035, des capacités à la hauteur de celles des pays industrialisés, afin de faire face aux intempéries ou au froid intense, causés par le changement climatique en Arctique.Dans le même temps, Séoul cherchera à « explorer » différents projets de coopération adaptés à chacun des huit pays riverains du cercle polaire. Parmi eux, les Etats-Unis, la Russie, la Norvège et le Danemark. Sans oublier la collaboration multilatérale avec les quatre principaux acteurs de la coopération circumpolaire, dont le Conseil de l’Arctique.Le pays du Matin clair veut également rejoindre les efforts pour assurer le développement durable de la région et pour former les experts en matière d’études scientifiques et socio-économiques, ainsi que de nouvelles routes maritimes.