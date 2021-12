Les Etats-Unis appellent la Corée du Nord à respecter les résolutions onusiennes

Photo : YONHAP News

Washington a appelé Pyongyang à respecter les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies prise à son encontre et à revenir à la table des négociations en vue de sa dénucléarisation. C’est ce qu’a déclaré lundi la porte-parole adjointe principale du Département d'Etat américain. Jalina Porter a ensuite souligné l’importance d’envoyer un message fort et cohérent envers le régime de Kim Jong-un pour que ce dernier cesse ses provocations et participe aux discussions constantes et intensives avec les Etats-Unis. Des propos tenus lors de sa réponse au sujet de la série de transbordements illicites en mer de Chine orientale, et qui pourrait impliquer la Corée du Nord.La porte-parole adjointe a également rappelé que les résolutions onusiennes concernant le royaume ermite restaient valables et que tous les Etats membres de l’Onu étaient tenus de les respecter.Pour rappel, la communauté internationale mène des activités de surveillance afin d’empêcher le transbordement de produits interdits par l'Onu en lien avec le pays communiste. Dans ce cadre, plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne y ont déjà pris part.