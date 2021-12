KBO : Miranda, joueur cubain des Doosan Bears, élu MVP de la saison

Photo : YONHAP News

Obtenant 588 points sur un maximum de 920, Ariel Miranda, le lanceur des Doosan Bears, a été élu hier MVP 2021 de la ligue professionnelle de baseball sud-coréen (KBO). Il a ainsi devancé Lee Jung-hoo des Kiwoom Heroes avec 329 points.Avec cette récompense, le meilleur prix de la KBO est attribué pour la troisième année consécutive à un joueur étranger et Miranda est devenu le septième joueur non-coréen à être ainsi honoré.Pour rappel, le joueur cubain, qui présente un bilan de 16 victoires pour 9 défaites lors de la saison 2021, est arrivé à la première position en réalisant un MPM - la moyenne de points mérités - de 2,33 et 225 strike-out ou « retrait sur des prises » en français.Miranda n’a pas pu participer à la cérémonie de remise de prix tenue hier et a exprimé sa gratitude via une vidéo préenregistrée. Il a remercié, entre autres, sa famille pour son soutien et l’équipe des Doosan Bears de lui avoir accordé l'opportunité de se développer au sein de la KBO.