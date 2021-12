Le Parlement reporte d’un an l’imposition des plus-values de vente de cryptomonnaies

Photo : YONHAP News

Deux amendements sur l’imposition des plus-values ont été adoptés hier en sous-commission compétente du Parlement. Ils concernent les ventes de cryptomonnaies et de l’immobilier.S’agissant des actifs virtuels, leurs gains annuels devaient être imposés à un taux global de 20 %, à l’origine dès janvier prochain, mais cela a été reporté d’un an.Plusieurs raisons ont été invoquées pour justifier cet ajournement : la préparation n’est pas suffisante et les prélèvements sont jugés excessifs par rapport à ceux sur les actions. Selon les législations en vigueur, les plus-values sont taxées sur les actifs virtuels et les actions, si ils sont supérieurs à 2,5 millions et 50 millions de wons respectivement, soit environ 1 900 euros et 37 000 euros.En ce qui concerne la fiscalité des plus-values immobilières, la révision prévoit l’imposition de la taxe désormais en cas de vente d’un logement dont le prix dépasse 1,2 milliard de wons, contre 900 millions de wons actuellement. En euros, cela représente approximativement un passage de 895 000 à 670 000 euros. Les multipropriétaires ne sont cependant pas concernés par l’amendement.Les deux textes seront soumis au vote final de l’Assemblée nationale le mois prochain.