Le service de véhicule autonome démarre à Séoul

Séoul va mettre en service dès la semaine prochaine des véhicules autonomes dans le quartier de Sangam, situé dans l'ouest de la capitale sud-coréenne.Durant un mois, les utilisateurs pourront y accéder gratuitement après avoir téléchargé une application mobile dédiée sur leur téléphone portable. Et dès janvier 2022, les frais de déplacement seront fixés à 2 000 wons, une somme équivalente à 1,50 euro.Selon le maire de Séoul Oh Se-hoon, les zones cibles seront progressivement agrandies comprenant les quartiers de Gangnam et de Yeouido avant de concerner, à terme, l’ensemble de la ville.A partir d’avril 2022, des bus autonomes seront eux aussi déployés le long du ruisseau Cheonggyecheon. Ils seront ensuite accessibles pour de longs trajets nocturnes à l’horizon 2023. La municipalité de Séoul ambitionne également d’élargir le système de conduite autonome dans d’autres services publics, notamment pour les véhicules affectés au nettoyage ou au déneigement.Cependant, les questions liées à la sécurité restent à résoudre. Car rien n’est prévu pour l’instant pour déterminer le responsable légal en cas d’accident à bord d’une voiture autonome. Dans ce contexte, Séoul s’efforcera de trouver un consensus social en la matière durant la phase pilote. Parallèlement et d’ici 2026, 150 milliards de wons, à savoir plus de 111 millions d’euros, seront investis dans l’aménagement des infrastructures routières y compris le système de signalisation.