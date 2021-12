Séoul s’attend à une avancée substantielle dans les négociations sur le nucléaire iranien

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a salué la reprise des négociations sur le nucléaire iranien. Et elle souhaite voir les pays concernés faire preuve de patience afin de faire avancer les discussions de manière substantielle. Il s’agit en effet de ressusciter le traité JCPOA prévoyant une réintégration internationale de Téhéran en échange d’un gel vérifiable de son programme nucléaire.C’est le ministère des Affaires étrangères qui en a fait état dans un communiqué. Il y a ajouté que Séoul poursuivrait lui aussi ses efforts diplomatiques pour sauver le pacte conclu en 2015, dénoncé unilatéralement par Washington sous l'administration Trump, en 2018.La diplomatie sud-coréenne a publié le commentaire hier, le jour même de la reprise à Vienne des pourparlers entre la République islamique et les pays du P5+1, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie et l’Allemagne.Si le pays du Matin clair n’est donc pas engagé dans ces négociations, il souhaite leur aboutissement. Pour rappel, Séoul n’a pu rendre à Téhéran les 7 milliards de dollars d’avoirs iraniens bloqués actuellement dans deux banques sud-coréennes. La raison : les nouvelles sanctions imposées par les Etats-Unis contre le pays du Moyen-Orient après leur retrait de l’accord.