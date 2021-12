Présidentielle 2022 : chaque parti mise sur la sélection de jeunes pour son comité de campagne

Photo : YONHAP News

Les comités de campagne des deux principaux partis pour la présidentielle de mars se dessinent avec un objectif : conquérir le cœur des jeunes électeurs.Le Minjoo, la formation au pouvoir, a alors nommé aujourd’hui une jeune universitaire au poste de co-présidente du comité. Il s’agit de Cho Dong-youn, professeure du département des études militaires à l’université Seokyeong. Une personnalité hautement symbolique. Née en 1982 et ancienne élève de l’Académie militaire, elle est spécialisée dans la sécurité militaire.Le candidat Lee Jae-myung, lancé dans la course à la Maison bleue l’a présentée en personne comme la figure de la situation capable de développer l’industrie aérospatiale et de porter l’avenir de la Corée du Sud.L’intéressée a expliqué sa décision de conduire son équipe de campagne par la nécessité pour le pays d’avoir dorénavant au moins un parti composé de leaders dits « studieux ».En face, au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, son candidat Yoon Seok-youl poursuit sa tournée dans les villes de la province de Chuncheong dans le centre du pays. Il y rencontre notamment de jeunes patrons de startups et de jeunes artistes.Par ailleurs, la guerre des chefs continue entre lui et le jeune président du parti Lee Jun-seok. La dernière polémique en date porte sur l’exclusion de ce dernier dans les prises de décisions importantes du mouvement. En guise de protestation, Lee a annulé tout son programme prévu pour aujourd’hui. Hier soir déjà, il a posté, sur les réseaux sociaux, un message de mécontentement susceptible de faire allusion à son retrait de la campagne pour Yoon.