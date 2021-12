COVID-19 : premier cas suspect du variant Omicron en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un couple de sud-Coréens, revenu du Nigeria, a été testé positif au COVID-19. Son ami, qui était allé le chercher à l’aéroport, et son fils l’ont été eux aussi. Ils habitent à Incheon, à environ 50 km à l’ouest de Séoul.Les autorités sanitaires soupçonnent un cas de contamination au nouveau variant Omicron. Les séquençages génomiques sont en cours pour savoir s’il s’agit bel et bien du nouveau mutant. Les résultats seront connus tard cette nuit.Le couple, âgé d’une quarantaine d’années, est rentré le 25 novembre via l’Ethiopie, après un voyage au Nigeria du 14 au 23 novembre. Les deux voyageurs avaient accompli leur schéma vaccinal avec le sérum Moderna dans leur pays le 28 octobre dernier.L’avion, qui les ramenait à Séoul, transportait un total de 81 personnes. 45 d’entre elles sont entrées sur le territoire. Les autorités cherchent actuellement à les contacter.L’analyse des prélèvements de deux habitants d’Ulsan, dans le sud-est du pays, a également commencé afin de déterminer s'ils ont contracté ou non le variant Omicron. Récemment rentrés respectivement des Pays-Bas et d’Allemagne, ils ont été testés positifs au coronavirus.