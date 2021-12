ESPN : Son Heung-min, 6e meilleur attaquant mondial de l’année

Photo : YONHAP News

ESPN, la chaîne sportive américaine, a publié aujourd’hui le classement des dix meilleurs joueurs de football pour chaque poste. Le sud-Coréen Son Heung-min s’est classé à la sixième place de la liste des attaquants.Son est reconnu pour son endurance rare, sa volonté de participer au repli défensif et son talent pour créer des espaces pour ses coéquipiers. Sa puissance et sa vitesse sont également louées.Le réseau de télévision américain a ajouté que le jeune homme de 29 ans était un bon finisseur devant le but et qu’il portait, à lui seul quasiment, l’équipe de Corée du Sud.Concernant le prix du meilleur exploit de l’année, son but décisif lors du match opposant son club de Tottenham Hotspur à Manchester City d’août dernier a été sélectionné.Le footballeur sud-coréen s’est positionné au 5e rang dans le Top 10 des ailiers en 2019, et au 7e des attaquants l’année dernière.Cette année, Lionel Messi, évoluant au Paris Saint-Germain, a pris la tête du classement des avant-centres, suivi de Cristiano Ronaldo et de Kylian Mbappé.