COVID-19 : Moon Jae-in ordonne le durcissement des conditions d’entrée face au variant Omicron

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné hier de durcir immédiatement les mesures d’entrée en Corée du Sud afin d’éviter la propagation d’Omicron, un nouveau variant du COVID-19. Moon Jae-in a donné ces instructions après qu’un cas premier suspect de ce mutant ait été signalé.Pour le chef de l’Etat, si les analyses du variant en question n’ont pas encore été suffisamment réalisées, la situation actuelle peut être cruciale dans la lutte contre l’épidémie dans les prochaines semaines. Il a d’emblée demandé aux autorités concernées de s’y préparer avec une détermination sans précédent et sous la conduite de la task force dédiée, bientôt créée par l’exécutif.Dans le même temps, le dirigeant a souligné l’importance de mettre au point au plus vite des kits de dépistage d’Omicron et d’établir une nouvelle stratégie sanitaire visant à faire face à ce variant qui affole le monde entier.Le président Moon en a profité pour appeler, de nouveau, ses concitoyens à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner sans tarder.