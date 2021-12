La lutte contre Omicron au cœur des nouvelles discussions diplomatiques de 7 pays

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères de sept pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, se sont de nouveau entretenus hier par téléphone. Les quatre autres Etats participants sont l’Inde, le Vietnam, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.La lutte contre la pandémie de coronavirus, en particulier son nouveau variant Omicron, et les chaînes d'approvisionnement mondiales sont revenues au cœur de leurs discussions, la 21e depuis janvier 2020. Ils ont également échangé sur les résultats de la COP26, la conférence des Nations unies sur le climat qui s’est récemment tenue au Royaume-Uni.Le sud-Coréen Choi Jong-kun a alors présenté de nouvelles restrictions d’entrée dans son pays imposées après la découverte du nouveau mutant, ainsi que de la campagne de rappel du vaccin.Le numéro deux de la diplomatie sud-coréenne a aussi évoqué la participation de Séoul aux efforts internationaux pour renforcer la sécurité sanitaire. Et d’ajouter que le pays du Matin clair continuera à apporter sa coopération.A propos des chaînes d’approvisionnement mondiales, Choi a indiqué que son pays était en train de vaincre la pénurie de solution aqueuse d’urée grâce à la collaboration du Vietnam et de l’Australie.