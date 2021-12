Ouverture du Forum de coopération Corée-Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le 14e Forum de coopération Corée-Asie centrale s’est tenu hier à Douchanbé au Tadjikistan. A cette occasion, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong s’est entretenu avec ses homologues du Tadjikistan, du Kirghizistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan. La réunion a porté sur la reprise économique après le COVID-19 dans quatre secteurs : la forêt, l’énergie, le numérique et enfin la santé.Chung a déclaré, dans son discours liminaire, que Séoul et ses alliés étaient confrontés aux défis imprévus tels que le changement climatique et la pandémie. Pour en faire une nouvelle opportunité, il a proposé de développer leur coordination en se basant sur les trois principes : la coexistence avec la nature, la création du nouveau moteur de croissance à travers les techniques de l’avenir et la croissance centrée sur les humains.Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a également salué la volonté du Tadjikistan de s’inscrire au Global Green Growth Institute (GGGI), l’organisme international, siégeant dans la capitale sud-coréenne, et qui soutient la croissance verte des pays en développement.Les représentants des cinq nations d’Asie centrale, de leur côté, se sont attendus à la collaboration avec le pays du Matin clair dans la transition vers l’économie verte et numérique, et ont souhaité mener conjointement une initiative du couloir de transport en lien avec la nouvelle politique du Nord prônée par l’administration de Moon Jae-in.Par ailleurs, Chung Eui-yong avait rencontré ses interlocuteurs en tête-à-tête en marge de ce forum. Il a appelé l’attention de ces pays sur le processus de paix dans la péninsule sud-coréenne et ces derniers ont confirmé leur soutien aux efforts du gouvernement sud-coréen.