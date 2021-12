Exportations : un nouveau record en novembre

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud du mois dernier ont franchi le seuil des 60 milliards de dollars pour la première fois dans l’histoire.Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources, le chiffre s’est élevé à 60,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 32,1 % en glissement annuel, battant ainsi le record de septembre dernier. Le pays du Matin clair a dépassé 50 milliards de dollars en octobre 2013 avant d’atteindre ce niveau actuel huit ans et un mois plus tard.Les ventes à l’étranger sont toujours en hausse et ce depuis 13 mois maintenant. Le montant cumulé durant les onze premiers mois de l’année est également à son plus haut niveau avec 584 milliards de dollars.Parmi les 15 articles phares, 13 ont connu un accroissement sur un an, sauf les produits de bio-santé et les pièces détachées automobiles. Les exportations ont progressé dans les neuf marchés principaux pour le huitième mois consécutifs, là aussi sans précédent.D’autres records : les ventes à destination de l’ASEAN, l’Association des nations de l'Asie du Sud-est a dépassé 10 milliards de dollars et celles vers la Chine, 15 milliards de dollars.Quant aux importations, elles se sont établies à 57,4 milliards de dollars avec un excédent commercial de 3,1 milliards de dollars.