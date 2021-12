Nouvel entretien entre Suh Hoon et Yang Jiechi en Chine

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon, se rendra demain à Tianjin en Chine pour un déplacement de 24 heures. Objet de son voyage : s’entretenir avec Yang Jiechi, membre du bureau politique du Parti communiste chinois, qui l’a invité. Une annonce faite aujourd’hui par la Cheongwadae.Ils se retrouveront pour la première fois en 15 mois. Leur précédente rencontre remonte au mois d’août 2020. Alors, Yang, le principal responsable de la diplomatie chinoise, était venu à Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud.Cette fois encore, les sujets de discussion ne manquent pas. Selon le palais présidentiel, les deux hommes échangeront notamment sur les relations entre leurs pays, les dossiers régionaux et internationaux. Les questions liées à la péninsule, et plus particulièrement celle de la fin officielle de la guerre de Corée, animeront également leur entretien.Justement, à propos de cet épineux dossier, Suh en a déjà discuté avec son homologue américain Jake Sullivan lors de son voyage à Washington le mois dernier. Et les deux alliés négocient actuellement le texte de la déclaration mettant officiellement fin au conflit fratricide de 1950 à 1953.A Tianjin, l’ex-patron du renseignement sud-coréen pourrait donc en faire part à son interlocuteur chinois. La question est de savoir si l’empire du Milieu souhaite signer lui aussi cette déclaration.