L’initiative RE100, une tendance inévitable pour les entreprises

Photo : KBS News

L’initiative RE100 gagne de plus en plus de terrain dans le monde entier. Elle rassemble des entreprises qui n’utilisent que des énergies renouvelables pour leurs activités. Les multinationales comme Apple, Google et BMW y sont déjà inscrites et les géants sud-coréens y emboîtent le pas tour à tour.LG Energy Solution a par exemple couvert le toit de son usine d’une surface de 42 000 m² avec des panneaux solaires photovoltaïques. L’électricité, qui en est produite, est acheminée à tous les bureaux de la structure. La société sud-coréenne ambitionne de réaliser la neutralité carbone en combinant la production indépendante et l’achat auprès des fournisseurs.Ce sont les entreprises étrangères acheteuses qui ont incité la filiale de LG à rejoindre ce mouvement vert. Car il est impossible de fabriquer un produit à bas carbone sans la coopération de partenaires. En effet, 70 % du carbone émis par la production des batteries proviennent de celle de leurs matériaux.Le plus grand obstacle est le prix élevé des énergies propres. Selon un responsable de l'Institut coréen de l'économie énergétique (KEEI), les PME doivent prendre une décision difficile entre l’augmentation du prix de revient et l’arrêt de la fabrication. Au-delà de la question du coût, elles sont en manque de personnels et d’expertises.Cependant, cette transition écologique constitue une tendance inéluctable aujourd’hui. Selon une analyse, sans ce changement, les industries de semi-conducteurs, de batteries et d’écrans risquent de voir leurs exportations chuter de 40 % en 2040. D’après Sam Kimmins, directeur de RE100, la Corée du Sud pourrait même perdre 3,8 % de son produit intérieur brut (PIB).Jusqu’à présent, environ 340 entreprises, dont 13 du pays du Matin clair, ont adhéré à ce club respectueux de l’environnement.