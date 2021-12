COVID-19 : pénurie de lits en soins intensifs

Photo : YONHAP News

L’explosion des patients victimes de formes graves du coronavirus continue de battre des records, engorgeant les hôpitaux et provoquant une pénurie de lits en soins intensifs réservés aux personnes ayant contracté le COVID-19.Le taux d’occupation de ces lits a dépassé 90 % à Séoul et flirte avec les 80 % sur l’ensemble du territoire. Aucun n’est disponible dans les villes de Sejong et Daejeon dans le centre du pays.Afin de pallier à une telle situation, le gouvernement a décidé de transférer les malades de la région séoulienne vers les provinces les plus proches. Malgré ce dispositif, il peine pourtant à désengorger les hôpitaux de la capitale où plus de 840 malades attendent d’être pris en charge.Dans le même temps, l’exécutif favorise les soins à domicile pour les patients dits « légers ». A ce jour, un peu plus de 10 000 individus sont traités à leur domicile.