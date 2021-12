L’espérance de vie à la naissance s’établit à 83,5 ans en 2020

Photo : KBS News

En 2020, l’espérance de vie à la naissance en Corée du Sud a progressé de 0,2 an par rapport à l’année précédente, et de 3,2 ans en une décennie. Un bébé né l’an dernier peut ainsi espérer vivre 83,5 ans, avec pourtant six ans d’écart entre une fille (86,5 ans) et un garçon (80,5 ans).La probabilité de survie jusqu’à 80 ans est de 81,5 % pour les femmes et 62,6 % pour les hommes. Tel est le scénario central des dernières prévisions démographiques de l’Institut national des statistiques (Kostat), rendues publiques aujourd’hui.A en croire un responsable de l’institut, parmi les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, le pays du Matin clair est le deuxième Etat où l’espérance de vie des femmes est la plus longue, derrière le Japon. Celle des sud-Coréennes et des sud-Coréens est respectivement supérieure de 3,3 ans et de 2,6 ans à la moyenne de l’OCDE.Toujours selon les nouvelles prévisions, pour un enfant né l’an dernier, la probabilité de mourir précocement d’un cancer, de maladies cardiovasculaires ou de pneumonie s’élève à 37,3 % chez les femmes, contre 46,8 % chez les hommes. Les cancers représentent la première cause de décès pour 15,9 % des premières et pour 26,4 % des seconds.Les chiffres sont respectivement de 4,1 % et de 3,3 % pour les maladies contagieuses comme le COVID-19 et les parasitoses. Il s’agit de la plus importante progression annuelle toutes maladies confondues. Et pour la première fois, la septicémie figure sur la liste des dix principales causes de mortalité.Il est à noter également que les sud-Coréens peuvent gagner 3,6 ans et 1,4 an d’espérance de vie à la naissance, si les cancers et les maladies cardiovasculaires sont éliminés de cette liste noire. Et les femmes peuvent espérer rester en bonne santé jusqu’à 67,2 ans, contre 65,6 ans pour les hommes.Géographiquement, avec 84,8 ans, les Séouliens peuvent espérer vivre le plus longtemps.