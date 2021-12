Réunion de la Commission militaire sud-coréano-américaine à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu aujourd’hui à Séoul la 46e réunion de leur Commission militaire (MCM) sous la présidence de leurs chefs d’état-major interarmées. C’est la première fois en deux ans que cette rencontre a lieu en présentiel.Dans un communiqué de presse conjoint publié à l’issue des discussions, l’état-major sud-coréen a annoncé que son chef Won In-choul et son homologue américain Mark Milley avaient réaffirmé la solidité de l’alliance Séoul-Washington. Et d’ajouter que les deux généraux ont fait le point sur la situation sécuritaire dans la péninsule.A cette occasion, les Etats-Unis ont une nouvelle fois souligné qu’ils continueraient à défendre leur allié sud-coréen en lui offrant une « dissuasion élargie », à savoir non seulement un parapluie nucléaire et un système de défense anti-missile, mais aussi les armes conventionnelles.Les deux parties sont également convenues de poursuivre leurs efforts communs pour lutter contre le COVID-19 et pour contribuer à la sécurité et à la paix dans la région.