Météo : journée glaciale pour le 1er jour de décembre

Photo : YONHAP News

Le dernier mois de l’année a débuté par une vague de froid glacial à travers le pays. Elle devrait culminer jeudi matin et commencer à ralentir à partir de dimanche. Le vent venant du nord-ouest a fait chuter les températures à environ moins cinq degrés dans les régions montagneuses.Des vagues de froid similaires devraient être fréquentes cet hiver. Météo-Corée prévoit que les températures en décembre et janvier seront comparables ou inférieures à celles des années précédentes.Cette chute brutale est attribuée à La Niña, qui fait que l'eau du Pacifique oriental est plus froide que d'habitude.En ce qui concerne ce soir et les prochains jours, le mercure devrait encore baisser plus tard dans la soirée. Si vous êtes en Corée du Sud, attendez-vous à des conditions météorologiques similaires jusqu'à samedi, avec un risque de pluie légère ou de neige vendredi, avant le retour de conditions plus chaudes dimanche.