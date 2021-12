COVID-19 : cinq premiers cas du variant Omicron confirmés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le couple de sud-Coréens, récemment revenu du Nigeria, a bel et bien contracté le variant Omicron. Ce nouveau mutant du coronavirus a également été identifié chez son ami, qui était allé le chercher à l’aéroport. Deux autres femmes, elles aussi rentrées du même pays d’Afrique, mais sans lien avec les premiers ont été contrôlées positives, elles aussi, à cette nouvelle souche. Les résultats du séquençage, tombés hier soir, confirment les premiers cas de contamination à l’Omicron en Corée du Sud.Des échantillons prélevés chez le fils du couple et trois membres de la famille de son ami sont en cours d’analyse. Ils ont tous été testés positifs au COVID-19. Les résultats sont attendus aujourd’hui pour le premier et samedi pour les autres. Les autorités sanitaires recherchent leurs éventuels contacts. Le couple infecté circulait librement après son retour, avant qu’il ne soit diagnostiqué positif au COVID.Le gouvernement a annoncé hier que tous les voyageurs en provenance de l’étranger devront être placés en quarantaine à leur arrivée et ce pendant dix jours. Cette mesure sera appliquée sur les deux prochaines semaines. Il a également été décidé d’effectuer des dépistages au nouveau variant auprès de tous ceux qui ont déjà été testés positifs au COVID-19 après leur entrée sur le territoire.Dans le même temps, Séoul a inscrit le Nigeria sur sa liste des pays à risque. Les voyageurs arrivant de ce pays d’Afrique australe sont donc soumis à un contrôle sanitaire renforcé et à un isolement obligatoire. En outre, le vol direct à destination de l’Ethiopie est suspendu pour deux semaines.