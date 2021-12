Photo : YONHAP News

Le président de la République a exprimé son inquiétude quant au variant Omicron.Dans sa prise de parole aujourd’hui devant une réunion annuelle de prière pour la nation, Moon Jae-in a en effet affirmé que « le chemin vers un retour à la vie normale n’est pas facile et que le risque lié au nouveau mutant s’accroît ». Et d’ajouter que le gouvernement déploiera cependant tous ses efforts possibles pour que ses concitoyens puissent retrouver au plus vite la vie d'avant COVID-19.Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour souligner une nouvelle fois que « les deux Corées sont une seule communauté de vie » et pour souhaiter voir un jour une péninsule privée d’armes nucléaires, en paix et en prospérité.