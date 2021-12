Pyongyang prêt à convoquer une séance plénière du Comité central du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord tiendra la quatrième assemblée plénière du Comité central du Parti des travailleurs avant la fin de l’année.Selon l’information relayée ce matin par l’agence de presse officielle du pays, la KCNA, la 5e réunion du bureau politique du 8e Comité central du parti au pouvoir, présidée par le dirigeant nord-coréen, a adopté, hier, une résolution en ce sens.D’après le document, le comité devrait passer en revue la mise en œuvre, en 2021, des principales politiques de son parti et du pays. Il déterminera les orientations à suivre, pour l’année à venir, en matière de gestion des affaires d’État, dont les relations avec Séoul et Washington.En particulier, il est hautement probable que cette assise ait lieu aux alentours du 30 décembre, date à laquelle Kim Jong-il a été nommé, il y a dix ans, commandant en chef de l’armée populaire.Au cours de la réunion d’hier, l’homme fort de Pyongyang a tenu à saluer des changements positifs dans plusieurs domaines, dont l’économie, l’agriculture, la construction, la défense et la culture, avant de qualifier 2021 d’«année de victoire ».