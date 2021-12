Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis six ans, un film sud-coréen sera sorti en salle, demain, en Chine. Il s’agit de « Oh, My Gran » du réalisateur Jung Se-kyo, où la célèbre actrice, Na Moon-hee a interprété le rôle principal.Pour rappel, Pékin avait restreint la distribution des contenus culturels « made in Korea » sur son sol, notamment la projection de films, depuis que Séoul et Washington ont décidé de déployer le système de défense anti-missile à haute altitude (THAAD) en Corée du Sud en 2016.Le dernier film sud-coréen projeté dans l’empire du Milieu remonte à septembre 2015. Il s'agit d' « Assassination ». Lee Jung-jae, Jun Ji-hyun et Ha Jung-woo y sont les protagonistes, sous la baguette de Choi Dong-hoon.