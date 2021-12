COVID-19 : le variant Omicron perturbe plusieurs rendez-vous internationaux prévus à Séoul

Photo : YONHAP News

Le nouveau variant Omicron du coronavirus perturbe le format et le calendrier des rendez-vous diplomatiques prévus ce mois-ci à Séoul.Il s’agit en premier lieu de la conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix. La Corée du Sud devait l’accueillir les 7 et 8 décembre prochains, en présentiel, mais le gouvernement vient de décider de l’organiser en visioconférence.Environ 400 responsables gouvernementaux d’une centaine de pays et représentants d’organisations internationales étaient attendus et doivent donc annuler leur voyage à Séoul. Ces assises, qui devaient avoir lieu initialement en avril, ont déjà été repoussées à cause de la pandémie.La conférence en question est une réunion de haut niveau sur les opérations de maintien de la paix de l’Onu. Lancée en 2016, elle se tient régulièrement en présence des chefs de la diplomatie et de la défense de 155 pays. Avec pour objectif de s’assurer un soutien politique de la communauté internationale aux opérations et d’explorer les nouveaux programmes, présentés par chaque nation, visant à les renforcer.Le forum Corée-Afrique est lui aussi reporté à l’année prochaine. Il devait se dérouler les 9 et 10 décembre. Idem pour la réunion des ambassadeurs sud-coréens basés à l’étranger, prévue du 20 au 22. Ce rendez-vous, pourtant annuel, n’a également pas pu avoir lieu en 2019 et l’année dernière.