Photo : YONHAP News

Comme chaque fin d’année, la Community Chest of Korea a lancé la campagne de collecte de dons pour venir en aide aux voisins en difficulté.Hier, l’organisation caritative publique du pays a en effet mis en place le thermomètre de l’amour sur la place de la mairie de Séoul, en présence de la première dame Kim Jong-suk, présidente honoraire de l’association.L’édition 2022 se déroulera à travers le pays jusqu’au 31 janvier prochain. Elle a pour but de collecter 370 milliards de wons, environ 277 millions d’euros, qui seront notamment reversés pour soutenir le retour à la normale comme avant la pandémie, venir d’urgence en aide des familles en crise, aider les classes vulnérables et consolider l’obtention de l’autonomie par le biais de l’éducation.