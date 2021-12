Séoul-Washington : lancement de la procédure d’un nouveau plan d’opération contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires sud-coréennes et américaines élaboreront un nouveau plan stratégique (SPG) qui servira de base pour un nouveau plan d’opération destiné à faire face aux menaces nucléaire et balistique de la Corée du Nord.C’est ce qu’a été approuvé lors de la 53e réunion de consultation sécuritaire (SCM) entre les deux alliés, tenue aujourd’hui à Séoul, sous l’égide du ministre sud-coréen de la Défense, Suh Wook, et son homologue américain Lloyd Austin.A l’issue de cette assise, le chef du Pentagone a annoncé avoir constaté, une nouvelle fois, que le pays communiste poursuivait le développement des armes et des missiles, nuisible à la stabilité de la région. Cependant, il a souligné que Washington restait fidèle a son intention de déployer une approche diplomatique à l'égard de Pyongyang, tout en continuant de lui proposer de relancer le dialogue.En ce qui concerne le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon), le ministre Suh a déclaré qu'une évaluation de la capacité opérationnelle totale (FOC) serait menée l'année prochaine. La FOC est la deuxième phase de diagnostic, prévu en trois temps, de la capacité opérationnelle indépendante de la Corée du Sud en temps de guerre.