Budget 2022 : le Parlement devrait voter pour un montant de 607 900 milliards de wons

Photo : YONHAP News

La date butoir pour l’adoption du projet de budget 2022 à l’Assemblée nationale est fixée à aujourd’hui. Les partis politiques se sont mis d’accord pour un montant de 607 900 milliards de wons, l’équivalent d’environ 450 milliards d’euros, soit 3 500 milliards de wons (2,7 milliards d’euros) de plus que prévoyait le texte gouvernemental.Cette augmentation sera consacrée, notamment, à une aide aux petits commerçants, l’élargissement de la santé publique et la relance de l’économie locale.Dans le détail, le seuil d’indemnisation pour les petits commerçants a été relevé de 100 000 wons à 500 000 wons et les taux préférentiel entre 1 % et 2 % seront accordés à ceux dont le chiffre d’affaire a reculé.Mais le bras de fer entre le Minjoo, le parti au pouvoir et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l'opposition, se poursuit autour du crédit affecté au projet de construction de porte-avions léger.Le premier affirme ne plus pouvoir repousser le projet, s’agissant d’un programme indispensable pour la sécurité nationale, alors que le second propose de remettre son lancement après l’arrivée au pouvoir de la prochaine administration, en invoquant son coût exorbitant.