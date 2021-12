Photo : YONHAP News

Comme annoncé hier, les températures glaciales étaient encore au rendez-vous, aujourd’hui. La grande majorité du pays a observé un mercure négatif. -4°C à Séoul et Daejon, -3°C à Daegu ou encore -1°C à Busan dans le sud-est.Dans la matinée, d’épaisses masses nuageuses recouvraient le sud-ouest du territoire, avant de se propager, dans l’après-midi, sur la moitié nord. Cela devrait être les dernières perturbations avant un retour du soleil et des températures plus chaudes, prévus dès demain.