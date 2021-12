L’Assemblée nationale devrait ratifier le Partenariat régional économique global (RCEP)

Photo : YONHAP News

La commission parlementaire chargée des affaires étrangères et de la réunification a adopté, hier, le projet de ratification du Partenariat régional économique global (RCEP), qui devrait être passé, cet après-midi, à la séance plénière de l’Assemblée nationale.Il s’agit d’un accord de libre-échange multilatéral comprenant dix pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), plus cinq autres : la Corée du Sud, l’Australie, la Chine, la Nouvelle Zélande et le Japon. Ces Etats l'ont signé en novembre de l’année dernière.Une fois le RCEP acté dans toutes ces nations, il ouvrira la voie à un accord de libre-échange (ALE) le plus important au monde, qui représentera un tiers de la population mondiale.Etant donné que la Corée du Sud a déjà contracté un pacte bilatéral avec la plupart des pays signataires, les effets de cette entrée en vigueur ne devraient pas être considérables. Elle revêt, néanmoins, un sens particulier dans la mesure où c’est la première fois que le pays signe ce genre de traité avec le Japon.Une fois ratifié aujourd’hui au Parlement, l’accord devrait prendre effet, d’ici début février.