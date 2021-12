Moon Jae-in plaide pour le soutien de Washingtonpour la fin officielle de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier, à la Cheongwadae, le secrétaire de la Défense américain, en visite à Séoul dans le cadre de la 53e réunion de consultation sécuritaire (SCM) entre les deux alliés. Moon Jae-in et Lloyd Austin ont échangé sur la coopération bilatérale pour dénucléariser la Corée du Nord et faire avancer le processus de paix dans la péninsule coréenne.Lors de cet entretien, le locataire de la Maison bleue a préconisé le soutien et l’attention continus de Washington pour finaliser la déclaration visant à clore officiellement la guerre de Corée (1950-1953). Selon lui, cette initiative vise à léguer au prochain gouvernement la situation, propice au dialogue intercoréen et à celui Pyongyang-Washington.En réponse, le chef du Pentagone s’est félicité des efforts diplomatiques que le président Moondéploie sans répit pour améliorer les relations intercoréennes et celles entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Et il a précisé que l’administration Biden n’épargnait pas elle aussi ses approches diplomatiques pour amener le régime de Kim Jong-un à la table des négociations.Par ailleurs, Moon et Austin ont apprécié la belle collaboration dont les deux alliés ont récemment fait preuve. Il s’agit, d’une part, de l’opération que Séoul a lancée, en août dernier, pour évacuer et accueillir 390 Afghans, des anciens personnels civils de recrutement local et leurs familles. Et d’autre part, la cérémonie de rapatriement des restes des soldats sud-coréens et américains, tombés lors du conflit fratricide, organisée à Hawaï en septembre dernier.Les deux hommes sont également parvenus à trouver une convergence entre la stratégie de Washington dans la région indopacifique et la nouvelle politique du Sud menée par Séoul. Enfin, ils se sont aussi penchés sur la possibilité d’évaluer, au plus tôt, la capacité opérationnelle totale (FOC) et la deuxième des trois étapes du diagnostic pour le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) de Washington à Séoul.