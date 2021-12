COVID-19 : le gouvernement revoit à la baisse la jauge des rassemblements privés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires contre le COVID-19. D’une part, au vu du nombre de nouveaux cas de contamination quotidien, et du cap des 5 000 personnes infectées par jour, une première depuis le lancement, le 1er novembre dernier, du « retour à la vie normale ». Et d’autre part, de l’arrivée du nouveau et redoutable variant Omicron sur le territoire.Le Premier ministre Kim Boo-kyum en a présenté, ce matin, quelques points-clés lors d’une réunion du Comité de gestion d’urgence. Selon lui, le gouvernement concentrera ses efforts pour fortifier «le barrage sanitaire » durant les quatre prochaines semaines.Tout d’abord, il s’agit de baisser la jauge des rassemblements privés de quatre personnes pour les autoriser jusqu’à six dans la capitale et sa grande couronne, ainsi qu’à huit hors de cette région. Cette nouvelle règle sera appliquée dès lundi prochain.Quant au passe sanitaire, il sera élargi à la plupart des établissements à haute fréquentation, y compris les cafés et restaurants, sous réserve d’une semaine afin de minimiser la confusion sur le terrain. Par ailleurs, ce nouveau dispositif sera mis en place, dès février prochain, dans la plupart des établissements fréquentés par les adolescents.Considérant la 3e injection de rappel des seniors et une vaccination généralisée des jeunes comme les clés de la lutte contre la pandémie, le chef du gouvernement a appelé les personnes âgées à rester chez eux avant de recevoir la nouvelle administration. Dans la foulée, il n’a pas manqué d’exhorter les citoyens à remettre à plus tard les réunions de fin d’année et les entreprises à privilégier au maximum le télétravail.A noter que cette nouvelle règle n’impose pas à nouveau la restriction des horaires d’ouverture, à en juger par de grandes difficultés éprouvées par les autoentrepreneurs. Cependant, en cas de situation aggravée, cette mesure n’est pas à exclure. Et l’examen de l’indemnisation ou non des petits commerçants et industriels suite à leurs pertes, liées à l’élargissement du passe sanitaire est à l'étude.