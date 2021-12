COVID-19 : un nouveau cas du variant Omicron confirmé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fait état du 6e cas de contamination au variant Omicron du COVID-19. Il s’agit du fils du couple de quadragénaires, qui l’avait contracté, après avoir visité le Nigeria, le mois dernier. Pour rappel, le nouveau variant encore mystérieux a également été détecté chez l’ami de ce couple, qui était allé le chercher à l’aéroport. Et deux autres femmes, rentrées du même pays d’Afrique mais sans lien avec ces trois personnes, ont été contrôlées positives, elles aussi, à la même souche.On ne sait pas encore l’état de santé du dernier contaminé, élève à l’école primaire, mais les cinq autres seraient asymptomatiques ou très légèrement affectés.Comme le variant Omicron s’est propagé dans le monde entier, le gouvernement sud-coréen a décidé de renforcer les mesures de contrôle et de prévention sanitaires.A partir d’aujourd’hui, tous les voyageurs en provenance de l’étranger, vaccinés ou non, seront placés en quarantaine pendant dix jours à leur arrivée en Corée du Sud. A l’exception de Singapour et de Saipan qui ont conclu le pacte dit de « bulle de voyage » pour l’exemption de la période d’isolement. Cette mesure sera appliquée sur les deux prochaines semaines. L’exécutif a également décidé d’effectuer des dépistages au nouveau variant chez tous ceux qui sont testés positifs au COVID-19 après leur entrée sur le territoire.Par ailleurs, un confinement de deux semaines sera obligatoire pour les contacts directs avec un individu positif à l’Omicron même s’ils ont accompli leur schéma vaccinal.En 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 4 944 nouveaux cas d'infection : 4 923 d’origine locale et 21 importés. Ainsi, le bilan quotidien est redescendu en-dessous du seuil des 5 000. Cependant, le nombre de cas graves ou critiques a renouvelé son record pour atteindre 736 patients, soit trois de plus que la veille. Celui de décès a augmenté de 34 personnes pour totaliser 3 739, ce qui porte le taux de létalité à 0,81 %. Quant au taux de vaccination anti-COVID, il s’est élevé à 83 % pour la première injection, 80,2 % pour la deuxième et 7 % pour la troisième.