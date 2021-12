L’Assemblée nationale approuve un budget de 607 700 milliards de wons pour 2022

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a adopté, ce matin, un budget record d’environ 607 700 milliards de wons (456,2 milliards d’euros) pour l'année prochaine. Il s’agit d’une augmentation d’environ 3 300 milliards de wons (2,5 milliards d’euros) par rapport au projet gouvernemental.Dans le détail, une enveloppe de 68 000 milliards de wons (51 milliards d’euros) a été affectée pour venir en aide aux petits commerçants, et ce, en forme d’indemnisation ou de prêts à des taux préférentiels qui se situeront entre 1 % et 2 %. En particulier, le seuil d’indemnisation pour les petits commerçants a été relevé de 100 000 wons (75 euros) à 500 000 wons (375 euros).Les aides pour les établissements sportifs et culturels, la médecine préventive ainsi que les primes pour la gestion des maladies infectieuses ont été reflétés dans le texte.Selon la législation, le Parlement est tenu de faire passer le budget national pour l'année suivante avant le 2 décembre de chaque année. Une session plénière avait ainsi été prévue hier. Mais les députés n’ont pas pu respecter ce délai en raison du bras de fer entre le Minjoo, le parti au pouvoir et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d’opposition, au sujet d'un projet de la marine visant à développer un porte-avions léger.