OCHA : Pyongyang exclu de l’aide onusienne pour la 2e année de suite

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne fait pas partie des pays bénéficiaires de l’aide onusienne pour la deuxième année consécutive. C’est ce qu’on vient d’apprendre d’un rapport sur le soutien de l’aide humanitaire dans le monde de l’année prochaine, publié hier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Onu (OCHA).Pour être plus précis, le pays communiste en est mis à l’écart depuis qu’il a fermé ses frontières et restreint les déplacements dans le pays en janvier 2020 dans le cadre de la bataille contre le COVID-19. Les personnels de l’Onu sont donc dans l’impossibilité de faire l’insepection des lieux et surveiller la gestion des projets.L’institution onusienne a désigné une trentaine de pays de l’Asie et du Pacifique confrontés à une grande instabilité alimentaire, tels que la Corée du Nord, l’Afghanistan et la Birmanie. Elle les a du coup, tous inscrits sur la liste des nations qui seront secourues par l’Onu, excepté le royaume ermite.Robert King, un ancien émissaire spécial des Etats-Unis pour les droits de l'Homme en Corée du Nord, s’est exprimé sur ce sujet, dans une interview avec Radio Free Asia. Selon lui, tant que Pyongyang n’autorise pas le contrôle sur le terrain par la délégation onusienne, indispensable pour tout projet d’assistance humanitaire, l’enveloppe budgétaire ne lui sera plus destinée.D’autre part, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l’Onu (Fao) a classé la Corée du Nord parmi les 44 Etats qui ont besoin d’une aide alimentaire extérieure, dans son dernier rapport de l’année. En cause, la plupart des habitants nord-coréens sont sous-alimentés, le blocage des frontières du pays freinant la livraison des aliments et des produits de secours humanitaires.