Photo : YONHAP News

Une activité accrue de camions et de matériaux a été récemment identifiée autour de l’aérodrome d’Uiju en Corée du Nord, situé à la frontière avec la Chine.Cette information provient de 38 North, en se référant à de récentes images satellites, y compris celles datées du 16 novembre. Le site web américain sur le suivi du pays communiste précise qu’un chemin de fer a été par ailleurs construit à l’est du chantier et les travaux de division de différentes zones également réalisés. La construction de l’aérodrome d’Uiju a été entamée en mars dernier.Toujours selon la même source, de tels mouvements laisseraient présager une relance imminente des échanges commerciaux avec son allié de longue date et principal partenaire commercial chinois.