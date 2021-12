OMT : « l’île violette » de Shinan élu parmi les « meilleurs villages touristiques du monde »

Photo : YONHAP News

L’île violette des îles Banwol et Pakjido du district de Shinan, dans la province de Jeolla du Sud, a été inscrite sur la liste des meilleurs villages touristiques du monde de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT). Ce classement a vu le jour pour la première fois cette année.A l’issue d’une assemblée générale de l’organe onusienne tenue hier à Madrid, 44 villages de 32 pays ont été choisis pour figurer sur cette liste. A noter qu’au total, 75 villages de 170 nations étaient en lice.D’après le ministère de la Culture, du Tourisme et des Sports, l'île « pourpre » a réussi à se transformer en une destination touristique convoitée après avoir fait du violet sa couleur. Des maisons et des installations ont été peintes de cette teinte ainsi que des fleurs violettes, notamment de la lavande, ont été plantées.Cette consécration devrait également booster le tourisme de la région qui prépare, d’ores et déjà, les prochaines années de visite de la province de Jeolla du Sud.