Billboard : BTS arrive en tête de 9 classements de fin d'année

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) a remporté la première place de neuf classements de fin d'année du Billboard pour 2021, à savoir Top Artists-Duo/Group, Hot 100 Artists-Duo/Group, Billboard 200 Artists-Duo/Group, Billboard Global Excl. U.S. Artists, Digital Song Sales Artists et enfin World Albums Artists.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le magazine musical américain sur son compte twitter, le tube du septuor, « Dynamite » a dominé le Billboard Global de fin d'année alors que « Butter » est monté sur le trône de la liste Digital Song Sales. Son cinquième album « BE » est quant à lui arrivé en tête du classement des World Album 2021.Le boys band sud-coréen a joui d’un grand succès cette année avec trois numéros un au Billboard Hot 100 : « Butter », « Permission to Dance » et « My Universe », titre réalisé en collaboration avec le groupe pop-rock britannique Coldplay.