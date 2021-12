BTS : ses concerts donnent un grand élan à l'économie locale

Photo : KBS News

Le boys band sud-coréen BTS a donné, fin novembre et début décembre, avec succès, ses premiers concerts en présence de spectateurs, depuis deux ans à Los Angeles, aux Etats-Unis.En parallèle, un autre grand succès a également été constaté dans les quartiers coréens situés dans cette ville américaine. Grâce aux « ARMY », les fans du septuor qui veulent découvrir la culture du pays du Matin clair. Faisant la queue devant les boutiques de goodies de BTS, ses admirateurs, venus des quatre coins du monde, attendaient parfois plus de quatre heures. Ces visiteuses, férues de musique coréenne, arpentaient ces quartiers pour y visiter les commerces et restaurants.En effet, le « Korea Town » de Los Angeles est devenu le « lieu saint » pour les fans des Bangtan Boys, un espace inéluctable pour la gastronomie et les achats. Une boutique de disques de musique, par exemple, a même installé une annexe temporaire pour accueillir le flux de consommateurs. Son patron se réjouit du progrès de son chiffre d'affaire qui a doublé.Les commerces de cosmétiques sont également très fréquentés tout comme les restaurants de spécialités coréennes, bondés de fanas, et tous vêtus de violet, la couleur du groupe.Ce succès fulgurant est notamment dû aux réseaux sociaux, sur lesquels sont postés, en temps réel, énormément de textes et de photos relatant les activités de la star planétaire ainsi que de ses fans.Devant un restaurant coréen cité par le boys band il y a quatre ans, des centaines de clients y font la queue, même cinq heures avant son horaire d'ouverture.Le complexe de SoFi à Los Angeles où se déroulait la série des quatre concerts de BTS a accueilli au total 214 000 spectateurs.