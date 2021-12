L'ancien chef de l'Onu Ban Ki-moon pourrait assister aux JO d'hiver de Pékin

Photo : YONHAP News

L'ancien secrétaire général des Nations unies Ban-Ki-moon pourrait assister aux prochains Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en tant que président de la commission d'éthique du Comité international olympique (CIO). Une nouvelle rapportée le 5 décembre dernier par plusieurs médias chinois dont le quotidien Global Times.Lors d'une interview accordée aux journalistes chinois, en octobre dernier, Ban a exprimé sa volonté de prendre part aux JO d'hiver de Pékin, qui se dérouleront du 4 au 20 février 2022, d’autant plus qu’il avait déjà été invité à cette manifestation sportive mondiale. A cette occasion, l'ancien patron de l'Onu a salué le succès des Jeux olympiques d'été 2008 qui se sont également tenus dans la capitale chinoise. Dans la foulée, il s'est dit pleinement confiant sur l’organisation et le succès de cette grande échéance sportive.Si l’on en croit un proche de Ban Ki-moon, celui-ci a donné plusieurs interviews aux médias chinois dont le Quotidien du Peuple, les chaînes de télévision CCTV et CGTN, aux alentours des 50 ans d’adhésion de l’empire du Milieu à l’organisation, le 25 octobre dernier.Cette interview est survenue avant que le président américain Joe Biden ne déclare le mois dernier que Washington envisageait un boycott diplomatique de ces Jeux. Pour ce proche de Ban, il est totalement normal pour ce dernier de prendre part aux JO de Pékin et aux réunions du CIO et cette démarche n’a rien à voir avec le dernier mouvement des Etats-Unis.Un petit rappel : Ban Ki-moon a été réélu en juillet dernier à la tête de la commission d'éthique du CIO, après son premier mandat de quatre ans entamé en 2017.