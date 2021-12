Le spectre d’une crise alimentaire ressurgit en Corée du Nord

Photo : KBS News

Le Washington Post a publié dimanche un article sur la situation alimentaire critique de la Corée du Nord. Selon le quotidien américain, les habitants du pays communiste seraient menacés de famine cet hiver, en raison de la propagation du COVID-19 et de la fermeture des frontières.Cette menace est d'autant plus tangible, selon le journal, que les nouvelles mesures prises par Kim Jong-un donnent lieu à limiter les activités économiques de son régime.Toujours selon le Washington Post, si les inondations de cet été n'ont pas sérieusement touché la production céréalière, le royaume ermite souffre toujours d’une pénurie d'aliments généralisée. Cette situation s'est d'ailleurs aggravée par le départ des organisations humanitaires internationales du sol nord-coréen suite à la fermeture des frontières du pays suite au déclenchement de la pandémie.A en croire les spécialistes cités par le quotidien, la baisse des récoltes est également causée par l'approvisionnement déficitaire de machines agricoles tout comme de phytosanitaires. Et l’augmentation du prix du maïs serait un signe qu’avec l’envolée du prix du riz, la consommation de cette plante cultivée comme céréale pour ses grains monte en flèche.Le Washington Post a également fait savoir que le programme d'élevage de cygnes noirs, annoncé à la fin de cet octobre, serait préconisé contre la crise alimentaire. Et d'ajouter que Pyongyang avait déjà mis en place de nombreuses avicultures d'autruches durant la période de « Marche de la souffrance » des années 1990.Selon un récent rapport de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'Onu, la Corée du Nord a importé au total 1 million de tonnes de céréales cette année.