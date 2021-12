Taux de change : la Corée du Sud toujours sous surveillance des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le département du Trésor américain a annoncé, dans son rapport, publié le 3 décembre dernier, la liste des nations qui font l'objet d'une surveillance en matière de politique de taux de change. Au total 12 pays y figurent, dont 11 déjà visés dans le rapport d'avril et la Suisse qui vient s'y ajouter. La nouvelle liste comprend également la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et l'Inde, entre autres.En vertu de leur loi sur la facilitation des échanges commerciaux de 2015, les Etats-Unis évaluent la politique de change de leurs partenaires commerciaux pour déceler les pays susceptibles de manipuler le cours de leur monnaie. Le Trésor américain détermine les nations qui ont enregistré un excédent commercial supérieur à 20 milliards de dollars dans leurs échanges avec Washington au cours des 12 derniers mois, celles dont l'excédent courant dépasse le seuil de 2 % de leur PIB et enfin celles qui interviennent sur le marché des changes pour acheter leur monnaie pour une valeur totale supérieure à ce seuil durant la même période. Les pays qui répondent à deux de ces critères sont placés « sous surveillance » et ceux qui cochent les trois cases font l'objet d'une « analyse approfondie ».Or, dans cette dernière mise à jour de la liste, l’organisme a modifié quelque peu les règles. Le seuil de l’excédent commercial a été abaissé à 15 milliards de dollars, biens et services compris. En outre, les Etats-Unis ont identifié les pays dont l’excédent courant dépasse 3 % de leur PIB au lieu de 2 % ou ceux qui présentent un écart supérieur à 1 % entre les chiffres officiels de leur excédent courant et les estimations réalisées par Washington. Enfin, ils ont pris en compte les interventions de leurs partenaires sur leurs marchés de change durant les huit derniers mois au lieu de douze.La Corée du Sud est maintenue sur la liste des pays sous surveillance, réunissant deux des critères définis par les USA, à savoir l'excédent commercial vis-à-vis des Etats-Unis et le surpassement de la balance courante.Le pays du Matin clair continue ainsi de figurer sur la liste des pays sous observation depuis avril 2016, à l'exception du premier semestre 2019.