Célébration en grande pompe de la Journée du commerce extérieur

Photo : KBS News

Aujourd’hui, le 6 décembre, c’est la journée du commerce extérieur en Corée du Sud. Une cérémonie de circonstance a eu lieu ce matin au COEX, le centre des expositions dans le sud de Séoul. Cette année, elle a été consacrée en particulier à saluer le record établi par les industriels et les exportateurs du pays. En effet, ils ont atteint 1 000 milliards de dollars d’exportations dans le plus bref délai malgré la pandémie de COVID-19.Environ 300 personnes ont assisté à l’événement. Y figurent le président de la République Moon Jae-in, le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur Moon Sung-wook et le chef de l'Association coréenne du commerce international (Kita) Koo Ja-yeol.A cette occasion, 597 individus et deux établissements ayant contribué à cet exploit ont été récompensés, et 1 573 entreprises se sont vu décerner un trophée « Tour d’exportation ». Parmi elles, 123 ont rejoint nouvellement la liste. Le meilleur élève est Samsung Electronics qui a dépassé les 110 milliards de dollars.Un peu plus tôt, le chef de l’Etat s’est entretenu avec le président actuel de la Kita, ainsi que six de ces prédécesseurs, pour les remercier de leurs efforts et discuter des défis d’avenir à relever.Le gouvernement souhaite franchir le seuil des 2 000 milliards de dollars. Pour y parvenir, il élargira le réseau de libre-échange dans le monde, et renforcera les mesures incitatives pour appeler les firmes locales à s’aligner sur les nouvelles tendances liées à la responsabilité sociétale des entreprises, dont notamment la neutralité carbone.