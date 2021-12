Gwangju accueille le Championnat du monde de tir à l'arc en 2025

Photo : KBS News

Gwangju, située dans le sud-ouest de la Corée du Sud, vient d’être choisie comme la ville hôte du Championnat du monde de tir à l'arc de 2025.Le maire de la ville, Lee Yong-seop, a annoncé, aujourd'hui, les résultats du scrutin du comité exécutif de la Fédération internationale du tir à l'arc. Gwangju a été plébiscitée par dix voix contre une seule pour Madrid.Créé il y a 90 ans, le Championnat du monde de tir à l'arc est la plus grande compétition de la discipline à laquelle participent 1 100 archers venant de quelque 90 nations. Ca sera la troisième fois que le pays du Matin clair accueillera cette manifestation après l'édition de 1985 à Séoul et celle de 2009 à Ulsan.Par ailleurs, la ville de Gwangju a été sélectionnée pour organiser également la Coupe du monde de tir à l’arc de 2022, initialement prévue à Shanghai en Chine.Le maire a rappelé que Gwangju avait déjà organisé, avec succès, de nombreux événements sportifs internationaux dont les Universiades d'été 2015 et les Championnats du monde de natation de 2019. Du coup, il s’est engagé à faire le nécessaire pour faire de la compétition de 2025, l'un des plus gros succès de l'histoire du championnat du tir à l'arc.