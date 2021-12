Livre blanc : la Corée du Sud met en valeur sa lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a publié, aujourd’hui, son livre blanc 2021 qui fait le bilan de l’année 2020. Particularité : une partie consacrée à la réponse au COVID-19. La Corée du Sud a en effet déployé des efforts dans divers domaines comme le soutien au retour de ses ressortissants sud-coréens et la résolution des problèmes des importations de masques et de pièces détachées.Selon le ministre Chung Eui-yong, 2020 était une année difficile en raison de la pandémie, et les autorités diplomatiques ont mobilisé tous les moyens pour préserver la santé et la vie quotidienne des habitants.A propos des relations intercoréennes, la nouvelle édition a évalué que Séoul continuait à s’efforcer de renouer le dialogue sur la dénucléarisation avec Pyongyang malgré le blocage des frontières de ce dernier.Quant au Japon, il est toujours décrit comme « le pays voisin le plus proche » comme dans l’édition précédente. La Corée du Sud se base ainsi sur la stratégie à deux pistes, consistant à aborder séparément les questions du passé et sur la coopération bilatérale.Du côté de la Chine, le rapport a affirmé que le partenariat stratégique était stablement développé en prenant l’exemple de la déclaration de l’année des échanges culturels entre les deux pays et de leurs régulières entrevues.Enfin, il est mentionné qu’en ce qui concerne la diplomatie économique, sur fond de perturbations des chaînes d'approvisionnement dans le monde, Séoul et Washington se sont engagés à lancer des discussions nécessaires en la matière.Le livre blanc est accessible à tous sur le site du ministère des Affaires étrangères.