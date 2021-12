Séoul exprime ses regrets sur le projet de rejet des eaux de la centrale de Fukushima

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a discuté avec le Japon, lors d’une visioconférence vendredi dernier, du rapport sur les impacts radiologiques du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Ce document a été publié le 17 novembre par la compagnie japonaise d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco).Les représentants des cinq ministères et agences sud-coréens concernés par le dossier, dont le ministère des Affaires étrangères, celui des Affaires maritimes et de la Pêche et la Commission de la sûreté et de la sécurité nucléaire y ont participé. Côté nippon, les chargés de groupe de travail du ministère des Affaires étrangères et de celui de l'Énergie ainsi que de Tepco y ont pris part. La réunion a débuté avec une présentation du rapport par les Japonais, suivie par une séance de question-réponse entre les deux parties.Le gouvernement sud-coréen a exprimé, à cette occasion, ses regrets sur le fait que le Japon ait publié son rapport en prenant comme acquis son projet du déversement des eaux contaminées en mer. Il lui a également fait part de ses préoccupations quant aux éventuels impacts sur la santé et la sécurité des sud-Coréens ainsi que sur l'environnement. L'exécutif a, en outre, soulevé des questions quant aux principales hypothèses formulées par Tokyo ainsi qu'aux méthodologies utilisées dans le compte-rendu, avant de lui demander de fournir des documents supplémentaires.Enfin, Séoul a appelé son voisin à une communication transparente des informations aux pays riverains inquiets des effets du rejet d'eaux contaminées et à une concertation sincère sur le dossier.Dans son expertise publiée le mois dernier, Tepco avait indiqué que les eaux usées de la centrale de Fukushima seraient diluées avant d’être déversées en mer et auraient ainsi des effets minimes sur la santé humaine et l’environnement.