COVID-19 : renforcement des mesures sanitaires face au variant Omicron

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé, jusqu'ici, 24 cas infectés par le nouveau mutant Omicron : six importés et dix-huit locaux.Quant au nombre de cas supplémentaires ces dernières 24 heures, il a atteint 4 325. 727 cas graves ont été identifiés, soit 17 de moins, alors que 41 décès sont à déplorer.Le taux d’occupation de lits de soins intensifs a franchi la barre des 80 % au niveau national. Le gouvernement a assuré 2 400 lits supplémentaires et s’efforce de relever ce chiffre pour soigner 10 000 patients par jour.Face à la recrudescence des nouveaux cas, l’exécutif a resserré la vis : les restrictions sanitaires plus strictes sont entrées en vigueur dès aujourd'hui et ce pour les quatre semaines qui viennent. Les rassemblements privés sont désormais possibles jusqu'à six personnes à Séoul et sa grande couronne, et à huit hors de cette région, contre, respectivement, dix et douze jusqu'à hier. Ces jauges peuvent comprendre une personne non vaccinée.De son côté, le système de passe sanitaire est élargi aux cafés et restaurants, instituts de cours privés, entre autres. Les personnes souhaitant accéder à ces lieux à haute fréquentation doivent présenter, soit le document attestant leur schéma vaccinal accompli, soit le résultat d'un test négatif. Quant aux individus non vaccinés, ils peuvent entrer dans un café ou un restaurant, seulement s'il n'est pas accompagné.Une semaine de sensibilisation est prévue pour minimiser la confusion sur le terrain. Les amendes en cas d'infraction seront donc imposées à partir du 13 décembre.L’exécutif affirme auprès de ses citoyens que le passe sanitaire représente, non pas un outil discriminatoire, mais un engagement collectif à protéger la société. Il appelle d’emblée les personnes âgées à recevoir la 3e dose de vaccin et les adolescents à se faire inoculer.