Lee Jae-myung appelle au dédommagement des petits commerçants, Yoon Seok-youl lance son comité de campagne

Photo : YONHAP News

Le candidat à la présidentielle du Minjoo, le parti gouvernemental, a rencontré ce matin les petits commerçants touchés par la pandémie du COVID-19. Lee Jae-myung a déclaré qu’il était hors de question de sacrifier une communauté vulnérable pour l’intérêt de l’Etat et le dédommagement total vis-à-vis des victimes des mesures de prévention est indispensable.L’ancien gouverneur de Gyeonggi a fustigé le niveau très faible des dépenses publiques du pays et l’infime part du soutien du gouvernement dans le PIB, comparé aux autres pays. Il a ainsi exhorté son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Yoon Seok-youl, de se concerter, sans plus tarder, sur une plus large assistance aux petites enseignes.Du côté du PPP, le principal parti de l’opposition, il vient de lancer son comité de campagne électorale, cet après-midi, un mois après le choix de son prétendant, plus tardivement que prévu. Yoon mise sur l’alternance politique à travers la cohésion et l’harmonie entre les citoyens. Ce matin, l’ex-procureur général a affirmé, sur ses réseaux sociaux, que la politique ne se faisait pas seul mais à plusieurs.De son côté, Kim Chong-in a fini par rejoindre le PPP en mettant fin à un désaccord sur la composition du comité de campagne avec Yoon. Pour cet homme politique chevronné, force est de déterminer comment redresser la vie dévastée des citoyens sur fond de crise sanitaire.Quant à Sim Sang-jeung et Ahn Cheol-soo, les candidats du Parti de la justice et du Parti du peuple, ils se sont penchés sur leur éventuelle collaboration pour faire barrage au système bipartite.