Boom de l’apprentissage du coréen, porté par le succès de « Squid Game »

Photo : YONHAP News

L’engouement autour des langues asiatiques gagne du terrain. Selon le quotidien britannique The Guardian, dans le rapport 2021 de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo, le nombre de personnes qui se sont initiées au coréen a bondi de 76 %. Une des raisons majeures de ce boom est la diffusion de la série sud-coréenne « Squid Game » sur le réseau de streaming Netflix devenue mondialement connue.Au Royaume-Uni, qui abrite 20 millions d’utilisateurs de cette application mobile, le coréen est la quatrième langue à enregistrer la plus forte hausse.Le japonais connaît aussi une popularité qui ne flanche pas. Cette année, il s’est positionné à la cinquième place des langues les plus apprises sur Duolingo. En un an, il est monté d’un cran en reléguant ainsi l’italien. Sans conteste, l’anglais vient en tête, suivi de l’espagnol et du français.La langue nippone a profité de l’intérêt croissant grâce à l’essor des dessins animés Pokémon et Dragon Ball en plus des Jeux Olympiques de Tokyo, qui se sont tenus l’été dernier.Quant au coréen, il a figuré au septième rang de la liste de 2020. Cependant, son classement pour cette année n’a pas été rendu public.