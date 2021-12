Lancement du projet de porte-avions léger sud-coréen d’ici 2022

Photo : YONHAP News

Le projet de construction d’un premier porte-avions sud-coréen devrait être lancé dès l’année prochaine, faisant suite à l’adoption par l’Assemblée nationale, le 3 décembre dernier, du budget affecté à ce dossier. En effet, il constituait l’une des pommes de discorde entre le pouvoir et l'opposition, mais a finalement pu être passé après quelques péripéties.Des voix s'élevaient depuis longtemps pour que le pays se dote d'un porte-avions, afin de faire face à un éventuel conflit militaire avec la Corée du Nord ou d'autres pays voisins.C'est en 1996, sous le gouvernement de Kim Young-sam, que Séoul avait entamé ces études, sur fond d’escalade des tensions avec le Japon autour des îlots Dokdo en mer de l'Est. En 2017, le président Moon Jae-in a fait de ce projet une de ses promesses électorales.Dans sa prise de parole, à l'occasion de la Journée de la défense de la mer Jaune, fin mars dernier, le chef de l’Etat a affirmé que le premier porte-avions léger de 30 000 tonnes verrait le jour d'ici 2033, avec les technologies navales de premier ordre mondial dont dispose le pays.Le coût d’opération est estimé à 2 600 milliards de wons, soit 1,9 milliard d'euros. Au demeurant, une enveloppe de 7,2 milliards de wons, l'équivalent de 5,4 millions d'euros sera reflété dans le budget de l'Etat pour 2022. Mais à l'issue de l'examen des fonds financiers par la commission parlementaire compétente, le montant alloué a été réduit à 500 millions de wons, soit 370 000 euros. Car l’opposition n’était pas convaincue de la nécessité de se doter d’un tel équipement et jugeait que le projet finirait par engendrer un coût beaucoup plus important que le montant estimé. Néanmoins, la version initiale gouvernementale n’a été approuvée quasi-exclusivement que par les députés du Minjoo, le parti au pouvoir.L’armée sud-coréenne s’est fixé pour objectif de déployer son premier porte-avions léger d'ici 2033. La Chine en dispose déjà deux. Quant au Japon, il est actuellement en train de transformer deux navires de classe Izumo en porte-avions légers.