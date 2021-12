JO de Pékin : Washington annonce officiellement un boycott diplomatique

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel, les Etats-Unis ont mis leur menace à exécution. La Maison blanche a annoncé, hier, un boycott diplomatique des JO de Pékin de février prochain.« L’administration Biden n’enverra aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin en raison du génocide et des crimes contre l’humanité en cours au Xinjiang », a précisé sa porte-parole Jen Psaki. Néanmoins, ce boycott ne sera pas total. Les athlètes américains, eux, participeront bien aux compétitions.Dans la foulée de l’annonce de Washington, les alliés occidentaux des Etats-Unis comme le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie étudient, eux aussi, la possibilité de suivre la position américaine, selon certains médias. A ce propos, la porte-parole de la Maison blanche a affirmé que cette décision leur appartenait.Cette prise de position est intervenue en amont d’un sommet virtuel pour la démocratie. Un rendez-vous promis par Joe Biden, au cours de sa campagne électorale. Il réunira jeudi et vendredi, environ 110 pays, dont la Corée du Sud et Taïwan. La Chine, quant à elle, n’a pas été conviée.C’est dans ce contexte que les USA ont choisi le boycott diplomatique, une option qui ne fera qu’exacerber leurs relations, déjà tendues, avec l’empire du Milieu.Séoul a fait preuve de retenue dans sa réaction. Lors d’un briefing aujourd'hui, le porte-parole des Affaires étrangères a souligné qu’aucun commentaire n'était à faire sur le choix d’un autre pays.